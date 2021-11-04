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أخبار محلية > “أوبك+” تقرر تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر
04/11/2021   7:14 م

“أوبك+” تقرر تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر

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قررت مجموعة “أوبك بلس” الإبقاء على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد مساعي الحفاظ على استقرار السوق.

وقال التحالف، الذي يجمع أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاء من خارجها، إنه قرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج، والتي تنص على زيادة بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما جدد الاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لتحالف “أوبك بلس” استمرار التزام الدول المشاركة بضمان سوق نفط مستقر ومتوازن وإمداد فعال وآمن للمستهلكين.

وأشارت “أوبك بلس” إلى أهمية الالتزام الكامل بالاتفاق مع الاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

“أوبك+” تقرر تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر

أخبار محلية
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