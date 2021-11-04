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أخبار محلية > تضمنت نشر تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي.. 230 ألف ريال غرامات بحق 6 مخالفين
04/11/2021   10:45 م

تضمنت نشر تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي.. 230 ألف ريال غرامات بحق 6 مخالفين

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كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الخميس)، عن رصد عدد من المخالفات تمثّلت في تجاوزات إعلامية تتعلق بالتعصب الرياضي، والتي بلغ مجموع الغرامات بها 230 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة شملت: التعدي على أحد اللاعبين بعبارات غير لائقة، وإطلاق تهم ضد نادٍ رياضي، وسرد وقائع ليس لها صحة، والتعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تليفزيوني.

كما تضمّنت المخالفات عدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياضي لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياضي، ومخالفة إعلامي لقيامه بالتلفظ بعبارات نابية عبر برنامج تليفزيوني رياضي.

كما شدّدت على أن نشر تجاوزات أو إساءات تؤجج التعصب الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرّض ناشرها للمخالفات حسب الأنظمة واللوائح الإعلامية، مشيرةً إلى أنها لن تتساهل بحق مخالفي النظام ولائحته التنفيذية.

وفق “أخبار 24”.

نشر تجاوزات أو إساءات تؤجج التعصب الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي تجعلك عرضة للمخالفات حسب الأنظمة واللوائح الإعلامية.

تضمنت نشر تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي.. 230 ألف ريال غرامات بحق 6 مخالفين

أخبار محلية
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