وزير الطاقة: “أوبك +” ليست مجموعة احتكارية وتعتني جيداً بسوق النفط ولن تتركه عرضة للمفاجآت

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، أن مجموعة “أوبك+” ليست مجموعة احتكارية، بل منتجون ومنظمون للسوق.
وأوضح، على هامش مؤتمر “أوبك+” المنعقد اليوم، أن المنظمة تعتني جيدا بسوق النفط ومصالح جميع المنتجين والمستهلكين.
وأشار إلى أن المنظمة ستواصل إدارة إنتاج النفط بطريقة مسؤولة لضمان الاستجابة للأسواق، ولن تتركها عرضة للمفاجآت، مبينًا أنه يجب تنظيم الأسواق حتى لا يتكرر ما حدث قبل اتفاق أوبك+.
وأوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+ بأن يبقي التكتل على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا في شهر ديسمبر.
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها بطريقة مسؤولة وتراعي الجميع #الإخبارية pic.twitter.com/MT3KDeTFbr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2021
وفق “أخبار 24”.