نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الطاقة: “أوبك +” ليست مجموعة احتكارية وتعتني جيداً بسوق النفط ولن تتركه عرضة للمفاجآت
04/11/2021   10:47 م

وزير الطاقة: “أوبك +” ليست مجموعة احتكارية وتعتني جيداً بسوق النفط ولن تتركه عرضة للمفاجآت

+ = -
573

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، أن مجموعة “أوبك+” ليست مجموعة احتكارية، بل منتجون ومنظمون للسوق.

وأوضح، على هامش مؤتمر “أوبك+” المنعقد اليوم، أن المنظمة تعتني جيدا بسوق النفط ومصالح جميع المنتجين والمستهلكين.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل إدارة إنتاج النفط بطريقة مسؤولة لضمان الاستجابة للأسواق، ولن تتركها عرضة للمفاجآت، مبينًا أنه يجب تنظيم الأسواق حتى لا يتكرر ما حدث قبل اتفاق أوبك+.

وأوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+ بأن يبقي التكتل على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا في شهر ديسمبر.

وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة: “أوبك +” ليست مجموعة احتكارية وتعتني جيداً بسوق النفط ولن تتركه عرضة للمفاجآت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183231.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.