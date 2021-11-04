بالصور : العلا.. نافذة السياحة السعودية نحو العالمية

أصبحت مدينة العلا التاريخية إحدى الوجهات السياحية البارزة في المملكة ونافذة للسياحة السعودية نحو العالمية؛ لما تحتويه من إرث تاريخي وطبيعة ساحرة، وطقس مثالي خاصة في فصل الشتاء.
وتتضمن العلا وادياً من الواحات الخضراء، وجبالاً شاهقة من الحجر الرملي، ومواقع ثقافية قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ويندر أن تتوافر في مكان واحد غيرها.
وشهدت الأعوام الأخيرة إقبالاً كبيراً من السياح بعد النهضة التنموية التي شهدتها العلا وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها الزوار، خاصة القادمين من خارج المملكة.
مدائن صالح والصخرة
تتميز العلا بالعديد من المواقع التاريخية التي يفضلها السياح وخاصة الأجانب، ومن أبرزها مدائن صالح، التي أصبحت أول مواقع المملكة المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب جبل الفيل، وهو عبارة عن صخرة عملاقة من الحجر الرملي الطبيعي تُشبه فيلًا، حيث ترتفع الصخرة عن الأرض 50 متراً وتحيط بها مجموعة من الجبال ذات الألوان الفاتحة. وفق “أخبار 24”.
البلدة القديمة
كما تضم المواقع التاريخية البلدة القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الـ14 الميلادي، وهي عبارة عن أطلال لنحو 800 منزل تنتشر حول قلعة مرتفعة بمواجهة المزارع التي روتها الينابيع التي جفت منذ آلاف السنين، وكذلك الديوان، والذي كان سابقاً مكانًا لتجمع الأنباط في الحِجر، إذ كانوا يعقدون اجتماعاتهم فيها ويتناولون الطعام.
رؤية التطوير
أسهمت رؤية التطوير التي أطلقتها الهيئة الملكية للعلا في تنشيط الجانب السياحي في المدينة بشكل كبير من خلال تطوير البنية التحتية، مع المحافظة على تراثها وتاريخها، وتأهيل مختلف المرافق السياحية مع إنشاء مطار دولي.
ووفق الرؤية يجري العمل على مشروعات سياحية وتراثية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار ريال، تتمثل في إنشاء متحف العلا الجديد، وتطوير موقع مدائن صالح، وترميم محطة سكة حديد العلا، وتأهيل المواقع الأثرية وتهيئتها للزيارة.
منتجعات سكنية
تضم العلا العديد من المنتجعات التي يتوفر فيها السكن للزوار، وأبرزها منتجعا شادن وصحاري، حيث أنشئا في موقعين يسهل من خلالها للسياح زيارة مختلف المرافق في المدينة، ويضم كل منهما مرافق للجلوس والاسترخاء ومسبحا خارجيا، وكذلك مطاعم تقدم مختلف الوجبات وخدمات الواي فاي.
مطعم مرايا
يفضل السياح عادة اكتشاف وجبات جديدة عند زيارتهم لأماكن جديدة، وهو ما نجحت العلا في توفيره من خلال استقطاب الطاهي العالمي جايسون أثرتون وإنشاء مطعم فريد من نوعه.
ويمثل مطعم مرايا لوحة معمارية، حيث يقع على إطلالة ساحرة بزاوية 360 درجة تعكس جمال المنظر وروعة الوديان الصخرية الملونة والمتوزعة في وادي عشار.
أما قائمة الطعام فتأتي من أجود أنواع الفواكه الموسمية والخضراوات والمكونات المُنَتَجة محليًا، وتتميز بمجموعة مختارة من الأطباق التي يمكن تشاركها؛ لتليق بضيوف المطعم.
شتاء طنطورة
تعد فعاليات شتاء طنطورة أبرز الفعاليات التي أسهمت الجذب السياحي للمنطقة التي تشهد أجواء ساحرة مع قدوم فصل الشتاء.
ونجح المهرجان في التعريف بالعلا بشكل أكبر، حيث كانت الحفلات الموسيقية التي شارك فيها فنانون وموسيقيون عالميون عامل جذب للسياح من داخل وخارج المملكة.
محمية شرعان
ولا تشتمل العلا على وجهات تاريخية وطبيعية فقط، إذ إنها تحتضن أيضاً محمية شرعان الطبيعية التي أُطلقت في عام 2019
وتستضيف المحمية مجموعة من كائنات الحياة البرية الرائعة، بما في ذلك النعام ذو العنق الأحمر المزيّن بالريش الغني، والوعل النوبي البهي، وغزال الادمي الرشيق، كما تُوفّر محمية شرعان الطبيعية ملاذًا لأنواع حيوانية خاصّة، مثل الأرنب ذي الأطراف النحيلة، والوبر الصخري الشبيه بالمرموط، ومجموعة متنوعة من الطيور.