مواطنة تعود للدراسة بعد تجاوز عمرها الـ 60 عاماً وتجتاز الثاني المتوسط بتفوق في القنفذة

تمكنت السيدة عالية القرني، التي تجاوزت الـ 60 عاما من عمرها، من اجتياز الصف الثاني متوسط بدرجة التفوق، في مدرسة المريبي التابعة لإدارة تعليم القنفذة بمكة المكرمة.
وقال المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة، محمد المرحبي، لـ”أخبار 24″ إن الدارسة عالية القرني عادت لمقاعد الدراسة في عام 1440هــ مع حفيداتها، وذلك من الصف الخامس الابتدائي.
وأضاف أنها نجحت بتفوق خلال هذا العام الدراسي بنسبة 98 % للانتقال من الصف الثاني متوسط إلى الصف الثالث متوسط، وأنه معروف عنها تفوقها خلال مسيرتها في إكمالها دراستها.
وبين المرحبي أن عدد مدارس تعليم الكبار بتعليم القنفذة يبلغ 16 مدرسة، ويبلغ عدد المستفيدين من مبادرات تعليم كبار السن 421 مستفيدا ومستفيدة.