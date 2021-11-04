يمكن تناوله في المنزل… بريطانيا توافق على أول علاج لفيروس كورونا

وافقت بريطانيا، اليوم (الخميس)، على عقار “مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية.
وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من “كوفيد – 19″، مبينا أن هذا العقار سيغير من الوضع الصحي للأشخاص الذين يعانون من قصور في المناعة.
ويعمل العقار على تقليل قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثم إبطاء المرض، حيث يقلل من خطر دخول المستشفى إلى النصف، وفقا للتجارب السريرية التي أجرتها شركة “ميرك”.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها طالبت شركة الأدوية بتقديم بيانات التجارب السريرية إليها في أسرع وقت ممكن، لكي تتمكن من تقييم الدواء للاستخدام العالمي. وفق “أخبار 24”.