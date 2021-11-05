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أخبار محلية > “خدمات الملاحة الجوية”: التوطين في “المراقبة الجوية” كامل.. وفي الملاحة الجوية 97 %
05/11/2021   9:24 ص

“خدمات الملاحة الجوية”: التوطين في “المراقبة الجوية” كامل.. وفي الملاحة الجوية 97 %

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أكد المدير التنفيذي لهندسة الصيانة بشركة خدمات الملاحة الجوية، المهندس محمد أورقنجي، اكتمال التوطين في “المراقبة الجوية” بنسبة 100 %، مبينًا أن هذا يدل على كفاءة المراقب السعودي، وجودة التعليم والتدريب الحاصل عليهما.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن نسبة التوطين في الملاحة الجوية وصلت إلى 97 %.

وأشار إلى أنه يوجد بعض الوظائف التي تتطلب استقطاب خبرات دولية لتحقيق أهداف الشركة والاستفادة من تلك الخبرات في نقل المعلومات وتدريب الكفاءات الموجودة.

وفق “أخبار 24”.

“خدمات الملاحة الجوية”: التوطين في “المراقبة الجوية” كامل.. وفي الملاحة الجوية 97 %

أخبار محلية
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