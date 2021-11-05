أنمار الحائلي: لا نرغب في التجديد لسعود عبدالحميد (فيديو)

فجر رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي مفاجأة قوية بشأن تجديد عقد الظهير الأيمن الدولي، ولاعب الفريق، سعود عبدالحميد.
وأكد الحائلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” أن الجهاز الإداري أبلغه بأن وكيل اللاعب تم التواصل معه بعد استيفاء كل الطلبات ولكنه لا يرد منذ شهرين.
وأضاف الحائلي أن إدارة نادي الاتحاد لا ترغب في تجديد عقد اللاعب، وستنتظر الفترة الشتوية، وأن من لا يحترم الاتحاد ولا يبغى الاتحاد لا مكان له في النادي.
وفي سياق آخر، أكد الحائلي أن الاتحاد لم يحصل على الرخصة الآسيوية بسبب استيفاء الشروط بعد الفترة القانونية ولم يقبلها الاتحاد الآسيوي، وأنهم الخاسرون في النهاية بغياب الاتحاد عن البطولة.
أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد : لم نحصل على الرخصة الآسيوية بسبب أننا استوفينا الشروط بعد الفترة القانونية ولم يقبلها الاتحاد الآسيوي وهم الخسرانين. مدير أعمال سعود عبدالحميد لا يرد علينا لذلك الذي لا يريدنا لا نريده#الاتحاد_الفتح
#ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/j9XLjtzJjL
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 4, 2021
وفق “أخبار 24”.