“الحياة الفطرية”: قريباً سيشاهد المها العربي وظبي الريم بأعداد كبيرة بالطرق.. ولوحات تحذيرية بمناطق عبورها

كشف المستشار في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، عن إطلاق أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بشوارع المملكة، بحيث يمكن مشاهدتها في الطرق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال البوق خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تلك الخطة تشمل أعداداً كبيرة أيضاً من ظباء الأدمي والوعول الجبلية بعد إعادة توطينها في المناطق الطبيعية التي انقرضت منها سواء شمال المملكة أو وسطها أو جنوبها.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لوضع لوحات تحذيرية لمناطق عبورها، مضيفاً أن المركز أطلق العام الماضي 680 كائناً فطرياً في 15 موقعاً وسيطلق هذا العام أعداداً أكبر، لذا سيتم إنجاز تلك الخطة في أقل من 5 سنوات.
فيديو | “الحياة الفطرية”: قريباً سيشاهد الناس في #المملكة المها العربي وظبي الريم بأعداد كبيرة في الطرقات مع لوحات تحذيرية في مناطق عبورها #الراصد pic.twitter.com/IWifeBn5zU
— الراصد (@alraasd) November 4, 2021
وفق “أخبار 24”.