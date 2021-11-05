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أخبار محلية > بالفيديو.. “التعليم” يتحرك لإدخال مواد “التربية الأثرية” في المناهج الدراسية
05/11/2021   3:24 م

بالفيديو.. “التعليم” يتحرك لإدخال مواد “التربية الأثرية” في المناهج الدراسية

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للآثار ، الدكتور سعد الراشد، عن تعاون بين وزارة التعليم وهيئة التراث لإدخال مواد التربية الأثرية في مناهج الطلاب بالمدارس.

وأوضح “الراشد”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هناك لجانًا تعمل حاليًا على إعداد هذه المواد من أجل إدخالها في مناهج الطلاب بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.

وأكد أن الجمعية سعت بالفعل منذ سنوات طويلة لإدخال هذه المواد في مناهج التعليم، مضيفا أن إدخال هذه المواد مهم لكونها سترفع من الوعي الأثري في المملكة، وستعزز الهوية الوطنية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التعليم” يتحرك لإدخال مواد “التربية الأثرية” في المناهج الدراسية

أخبار محلية
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