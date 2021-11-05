متحدث أمانة الأحساء: الأمانات تدرس طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.. وفرض رسوم الدخول يعود للمستثمر

قال متحدث أمانة محافظة الأحساء، خالد بوشيل، إن أمانات المناطق تعكف على عدة دراسات تطويرية من بينها طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.
وأضاف “بوشيل”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن الحدائق العامة وما تم إنشاؤه من قبل الأمانات يكون الدخول إلها مجانا دون فرض رسوم.
وأكد أن فرض الرسوم لدخول الحدائق المتخصصة يعود للمستثمر، لافتا إلى أن الدراسات التطويرية التي تعمل عليها الإمانات تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث أمانة الأحساء: البدء في تخصيص الحدائق.. وفرض الرسوم لدخول الحديقة يعود للمستثمر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ssidFm5gzZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021