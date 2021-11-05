نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث أمانة الأحساء: الأمانات تدرس طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.. وفرض رسوم الدخول يعود للمستثمر
05/11/2021   3:23 م

متحدث أمانة الأحساء: الأمانات تدرس طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.. وفرض رسوم الدخول يعود للمستثمر

+ = -
560

قال متحدث أمانة محافظة الأحساء، خالد بوشيل، إن أمانات المناطق تعكف على عدة دراسات تطويرية من بينها طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.

وأضاف “بوشيل”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن الحدائق العامة وما تم إنشاؤه من قبل الأمانات يكون الدخول إلها مجانا دون فرض رسوم.

وأكد أن فرض الرسوم لدخول الحدائق المتخصصة يعود للمستثمر، لافتا إلى أن الدراسات التطويرية التي تعمل عليها الإمانات تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

متحدث أمانة الأحساء: الأمانات تدرس طرح الحدائق والمطاعم كفرص استثمارية.. وفرض رسوم الدخول يعود للمستثمر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183283.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.