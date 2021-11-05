استشاري بـ” الصحة” : المملكة ستطلق برنامجا ضخما لتحصين الفتيات ضد أشرس أنواع السرطان

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عبدالله بن مفرح عسيري، عن برنامج ضخم لتحصين الفتيات ضد أشرس أنواع السرطان.
وأوضح “عسيري”، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، أن المملكة ستطلق برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 9 و13 عاما.
وأضاف أن التحصين سيتم باستخدام لقاح الفيروس الحليمي HPV، مؤكدًا أن هذا اللقاح سيُزيل سرطان عنق الرحم لدى السيدات الذي يعد من أشرس أنواع السرطان. وفق “أخبار 24”.
لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحداً من اشرس انواع السرطان – سرطان عنق الرحم لدى السيدات
المملكة ستطلق بحول الله برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين ٩ و ١٣ سنة https://t.co/9XJhKWTJdB
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) November 5, 2021