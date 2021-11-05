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أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال: 16.5 مليـار ريـال أنفـقتها “الوليد للإنسانية” استفاد منها مليار شخص حول العـالم
05/11/2021   3:22 م

بالفيديو.. الوليد بن طلال: 16.5 مليـار ريـال أنفـقتها “الوليد للإنسانية” استفاد منها مليار شخص حول العـالم

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قال الأمير الوليد بن طلال إن مؤسسته الخيرية “الوليد للإنسانية، أنفقت حتى الآن أكثر من 16.5 مليـار ريـال على أعمال الخير، واستفاد منها أكثر من مليار شخص حول العـالم.

وأضاف الوليد أنه رغم كل التحديات التي شهدها العام الماضي 2020 على مستوى العالم؛ إلا أن دور المؤسسة في الأعمال الإنسانية كان فعّالاً جداً.

وأوضح أنه خلال مسيرة امتدت لـ41 عاماً أنجزت المؤسسة أعمالها في 189 دولــــة، حيث تم إنفاق أكثر من 16.5 مليـار ريـال في أعمال الخـير، وأن عدد المستفيدين منها بلغ أكثر من مليار مستفيد حول العـالم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أكثر من ألف مشروع، إضافة إلى ما يربو على 60 مشروعاً قائماً يجري تنفيذها حالياً، بمعاونة 265 شريكاً دولياً.

بالفيديو.. الوليد بن طلال: 16.5 مليـار ريـال أنفـقتها “الوليد للإنسانية” استفاد منها مليار شخص حول العـالم

أخبار محلية
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