فيتامينات وبروتينات لا غنى عنها للشعر والبشرة والأظافر.. تعرفي عليها

تعد مشكلات البشرة والشعر والأظافر مشكلات مؤرقة، ويمكن حلها من خلال مد الجسم بما يحتاج من عناصر غذائية وفيتامينات وبروتينات.
وفي هذا التقرير نستعرض أهم الفيتامينات والبروتينات التي تحسن من صحة الأجزاء الثلاثة ومصادرها الطبيعية.
فيتامين “A”
يعد فيتامين “A” ضروريًا لنمو جميع خلايا الجسم، وقد يؤدي اتباع بعض الأنظمة الغذائية التي تفتقر لهذا الفيتامين إلى تساقط الشعر وظهور بعض المضاعفات على الأظافر والبشرة، كما أن زيادة فيتامين “A”، أيضًا قد تؤدي إلى مشكلات عدة ومنها الصلع، ولذلك ينبغي الاعتدال في تناوله، والاستشارة الطبية في كل الأحوال.
ويمكنك الحصول على فيتامين “A” من المصادر الطبيعية في الحليب، والبطاطا الحلوة، والقرع، والزبادي، والجزر، والسبانخ، والحليب، والبيض، وزيت كبد الحوت.
مجموعة فيتامينات “B”
هناك مصطلح طبي يطلق عليه مجموعة فيتامينات “B”، وهي عائلة تشمل البيوتين وعدة فيتامينات كـ “B12” وغيرها، وتساعد هذه الفيتامينات على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى البشرة وبصيلات الشعر.
ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات من الحبوب الكاملة، واللوز، واللحوم، والأسماك، والمأكولات البحرية، والخضراوات الورقية، والأغذية الحيوانية.
فيتامين “C”
من أبرز الفيتامينات المهمة للشعر والبشرة وصحتهما هو فيتامين “C”، ويلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المناعة، ويحتاجه الجسم لتصنيع الكولاجين المهم للبشرة والشعر، ويساعد على امتصاص الحديد، ويمكن الحصول عليه من الفراولة، والفلفل، والجوافة، والحمضيات.
فيتامين “D”
يرتبط الانخفاض في مستويات فيتامين D بارتفاع خطر الإصابة بالثعلبة وفقدان الشعر، ويساعد هذا الفيتامين في تكوين بصيلات جديدة في المسام الصغيرة في فروة الرأس، الأمر الذي يسهم في نمو الشعر، ويعد التعرض لأشعة الشمس يوميًا من أهم المصادر الجيدة لفيتامين D.
ويمكن الحصول على “D” من أطعمة عدة كالأسماك الدهنية، وزيت كبد الحوت، وزيت كبد الأسماك، وبعض أنواع الفطريات، والبرتقال، والعنب، والفراولة.
فيتامين E
يساعد فيتامين E على تدفق الدم للرأس وتحسين صحته، كما يلعب دورًا مهمًا في تعزيز نمو الشعر، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من بذور عباد الشمس، واللوز، والسبانخ والأفوكادو.
الحديد
يساعد عنصر الحديد في جعل خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين إلى كل أنحاء الجسم، وهو ما يجعله مهمًا لإتمام العديد من وظائف الجسم، ويعد نقصان الحديد أو ما يعرف بفقر الدم أو “الأنيميا” سببًا رئيسيًا لفقدان الشعر المنتشر بين النساء.وفق “أخبار 24”.
ويمكن الحصول على معدن الحديد من المحار، والبيض، واللحوم الحمراء، والسبانخ، والعدس، وغيرها من الأطعمة، وينبغي إجراء الفحوص الطبية قبل تناول مكملات الحديد واستشارة الطبيب، لتجنب آثارها الجانبية.
الزنك
يمكن الحصول على الزنك بصورة أسرع وأفضل من المكملات الغذائية، ويكون ذلك بعد استشارة الطبيب، إلا أنه يمكنك الحصول عليه من المصادر الطبيعية كالمحار، ولحم البقر، والسبانخ، وجنين القمح، وبذور اليقطين، والعدس.
هل علينا تناول المكملات الغذائية من اليوم؟
قد يفهم ما سبق باعتباره دعوة لتناول المكملات الغذائية فورًا، والحقيقة أنه ليس كذلك، فاتباع النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن، أفضل الطرق للحصول على الفيتامينات.
وتعمل المكملات الغذائية بشكل أفضل لمن يعانون نقصا فيها، كما أن الفيتامينات والمعادن الزائدة ضارة للجسم، لذا ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات.