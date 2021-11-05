بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم خدمة نقل حالات مرضى جلطات القلب من الموقع؛ إلى معامل القسطرة مباشرة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تسهم في اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطة.
وأبانت أن الفرق الإسعافية بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها تقوم بالتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة وإطلاعه على وضع الحالة؛ والذي يوجه بدوره بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مدينة الملك فهد الطبية.
وشهد إطلاق الخدمة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسي، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني الدكتور فهد الغفيلي.وفق “أخبار 24”.
وأكد الدكتور الغفيلي أن الخدمة تحقق ركائز التحول في القطاع الصحي، وذلك من خلال سرعة وجودة تقديم الخدمة للمريض، وترشيد النفقات في تقديم الخدمة المميزة.
اختصارًا للوقت، وخدمةً للمرضى
بدأ #الهلال_الأحمر_السعودي في نقل حالات جلطات القلب من الموقع؛ إلى معامل القسطرة مباشرة، في @KFMC_RIYADH
أُطلقت هذه الخدمة بحضور سعادة رئيس الهيئة د. @alowaisjalal والرئيس التنفيذي لـ @Cluster2_Riyadh د.فهد الغفيلي. pic.twitter.com/rFlSGLA9uX
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 3, 2021