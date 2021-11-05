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اخبار رياضية > بالفيديو.. وكيل سعود عبدالحميد يرد على رئيس الاتحاد
05/11/2021   3:21 م

بالفيديو.. وكيل سعود عبدالحميد يرد على رئيس الاتحاد

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رد وكيل أعمال لاعب نادي الاتحاد، سعود عبدالحميد على حديث رئيس النادي، أنمار الحائلي بشأن تجديد عقد الظهير الأيمن الدولي.

وأكد وكيل اللاعب، فهد باقديم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد”، أن رئيس النادي قد يكون وصلت إليه معلومة غير صحيحة، مشددًا على أنه يتواصل مع الجهاز الإداري سواء نائب الرئيس أو المدير التنفيذي.

وأضاف باقديم أن الأمور شبه منتهية ولكن في انتظار قرار لجنة الاحتراف بشأن السقف الأعلى لرواتب اللاعب المحلي من أجل الحفاظ على حقوق الجميع.

وشدد وكيل اللاعب على احترامه لنادي الاتحاد ولرئيس النادي، وأنه تحدث عن عدم رغبته في التجديد لسعود عبدالحميد في لحظة غضب ووسط ضغوطات من الجمهور. وفق “أخبار 24”.

وأنهى باقديم الجدل حول توقيع سعود عبدالحميد لنادٍ آخر، مؤكدًا أن اللاعب يحترم نادي الاتحاد ويلعب ضمن صفوفه منذ 13 عامًا.

بالفيديو.. وكيل سعود عبدالحميد يرد على رئيس الاتحاد

اخبار رياضية
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