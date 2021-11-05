أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة.
وأكد “الخثلان” أن المسلم لا تلزمه صلاة الجمعة إذا كان خارج المدينة على بعد أكثر من 5 كيلومترات، وينطبق ذلك أيضا على من يخرجون في نزهة للبر.
وأضاف أن صلاة الجمعة ستكون واجبة إذا كان المسلم في البر، ويبعد عن المدينة أقل من 5 كيلومترات، أما إذا كان على بعد أكثر من 5 كيلومترات فعليه أن يصلي الظهر 4 ركعات بشرط ألا يصبح ذلك عادة يفعلها كل أسبوع.وفق “أخبار 24”.
💥 هل تجب #صلاة_الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟#سعد_الخثلان#يوم_الجمعة#ليلة_الجمعة#الجمعهpic.twitter.com/59Je2rAehA
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 4, 2021