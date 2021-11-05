رئيس نادي الفتح: الحكام يستهزئون بنا.. وحكم مباراة الاتحاد أثر بشكل مباشر على النتيجة

حمّل رئيس نادي الفتح سعد العفالق، حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، مسؤولية الخسارة بثلاثة أهداف، ضمن الجولة الحادية عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين.
وقال العفالق، إن فريقه كان مسيطراً على المباراة حتى الدقيقة 36، لكن حكم اللقاء تجاهل احتساب ركلة جزاء على الاتحاد، كما أنه أخطأ في طرد اللاعب مروان سعدان.
وأضاف في لقاء مع برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة “mbc”، أن الحكام يستهزئون بفريقه وهو ما ظهر بمباراة الاتحاد؛ حيث كانت إدارة الحكم للقاء صفراً، وشخصيته مهزوزة بالملعب في ظل الحضور الجماهيري الكبير. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الحكم كان له تأثير واضح على نتيجة المباراة، موضحاً أنه سيضطر لطلب حكام أجانب في حال استمرار تلك الأخطاء التحكيمية بالنسبة لفريقه.
سعد العفالق – رئيس #الفتح بعد الخسارة من #الاتحاد يشكك في قرارات الحكم ويعتبرها “استهزاء ” وتخبيص” ويؤكد أن شخصية الحكم “ضعيفة” .. ويضيف : حتى الاتحاديين غير راضين
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 4, 2021