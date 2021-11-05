طبيب تجميل يُحذر من معلومة شائعة حول استخدام “فيتامين سي” على البشرة.. ويوجه نصائح

حذّر طبيب الجلدية والتجميل الدكتور محمد الشايع، من معلومة شائعة خاطئة تتعلق باستخدام “فيتامين سي” على البشرة، مقدماً عدة نصائح للعناية بالبشرة.
وأوضح الشايع خلال لقاء ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن ما يثار حول ضرورة استخدام “فيتامين سي” ليلاً فقط أمر خاطئ؛ كون “فيتامين سي” يُستخدم للوقاية من منتجات الأكسدة التي تتسبب فيها بعض العوامل وبينها الشمس.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام نوعين من الفيتامينات ليلاً حتى لا يحدث تقشير زائد للبشرة لأن ضرره مثل عدم التقشير، مشيراً إلى أن خطوات العناية بالبشرة تتضمن استخدام غسول مناسب ولطيف وواقٍ للشمس وماء فاتر وعلاج للحبوب.
د.محمد الشايع .. طبيب جلدية وتجميل : هذه المعلومة الشائعة خاطئة حول استخدام فيتامين سي على البشرة
@m7mdshay3#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ArKPTBtuTM
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 4, 2021