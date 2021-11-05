بالصور.. “السديس” يدشن روبوت التطهير الذكي بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، “روبوت التطهير الذكي” بالمسجد النبوي، والذي يعمل لمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري.
ويقوم الروبوت بعمليات غسل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات، وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة، لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.
كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتركيب نظام التيار غير المنقطع (UPS)وهو نظام هندسي متطور عبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي وذلك لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام وساحاته.
من جانبه، أكد “السديس” أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على الاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، وتوفير كل الخدمات الحديثة المتطورة، والتي من شأنها تعزيز كل الوسائل والأساليب الحديثة، في تسهيل المهام اليومية وذلك بتقليل الجهد البدني واختصاراً للوقت.
وفق “أخبار 24”.