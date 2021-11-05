بالفيديو.. سفير المملكة في إثيوبيا: عدد المواطنين هنا قليل جداً.. وسنقوم بإجلائهم إذا لزم الأمر

قال سفير المملكة في إثيوبيا سامي بن جميل إن وزارة الخارجية تتابع الموقف هناك، متابعة دقيقة، مطمئناً الجميع على أعضاء البعثة في أديس أبابا، ومؤكداً أن السفارة على اتصال بالمواطنين هناك.
وأوضح أن عدد المواطنين المتواجدين في إثيوبيا قليل جداً، وأوضاعهم جيدة، وأن السفارة وجهتهم بأخذ الحيطة والحذر وسرعة السفر ومغادرة إثيوبيا نظراً لتطور الأوضاع فيها.
وأضاف “جميل” أن وزارة الخارجية تجاوبت مع السفارة فيما يتعلق بعودة المواطنين للمملكة، وطلبت معلومات عنهم، لتوفير رحلات لإجلائهم إذا لزم الأمر، وأن عددهم القليل يعود لقرار وزارة الداخلية بمنع السفر لإثيوبيا بسبب تفشي فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وطلب من المواطنين المتواجدين هناك مراجعة السفارة، لإبلاغ بياناتهم للخارجية، لتأمين رحلات العودة، مشيراً إلى الإعلان عن أرقام هواتف السفارة، للتواصل في حال طلب المساعدة، وأن مجال العودة للمملكة مفتوح، وهناك رحلات غير مباشرة عبر عدة محطات.
فيديو | سفير #المملكة لدى #إثيوبيا: الأوضاع جيدة ومستقرة حاليا.. وندعو المواطنين إلى الحذر وسرعة مغادرة البلاد #الإخبارية pic.twitter.com/njLSvG8MtJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021