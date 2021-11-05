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أخبار محلية > سفارة المملكة في إثيوبيا تطالب مواطنيها بضرورة المغادرة في أقرب فرصة ممكنة
05/11/2021   8:52 م

سفارة المملكة في إثيوبيا تطالب مواطنيها بضرورة المغادرة في أقرب فرصة ممكنة

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دعت سفارة المملكة في إثيوبيا جمع المواطنين السعوديين المتواجدين بضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضحت السفارة أن ذلك يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا، داعية جميع المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين بالتواصل معها عبر وسائل التواصل التالية في حالة الطوارئ: جوال شؤون السعوديين (00251974101153). وفق “أخبار 24”.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ العامة إثر تصاعد الاعتداءات في البلاد، وطالب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الشعب بحمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة.

سفارة المملكة في إثيوبيا تطالب مواطنيها بضرورة المغادرة في أقرب فرصة ممكنة

أخبار محلية
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