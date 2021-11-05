تعمل المملكة حالياً على جعل حديقة الملك سلمان غابة خضراء بزراعة أكثر من مليون شجرة، والمساهمة في زيادة جودة الحياة، وتبدو الفكرة مستحيلة للوهلة الأولى، فكيف يمكن تحويل أرض المطار الصحراوية إلى غابة خصبة ومزدهرة؟
وأوضح فيديو على حساب الحديقة في تويتر، أنه في البداية سيتم إعادة تشكيل التضاريس الطبيعية وتصميم الحديقة في شكل وديان عميقة وواسعة، تتصل بالمدينة لتوفر مأوى من الشمس والرياح وتؤمن العوامل المناخية الملائمة لنمو النباتات.
كما سيتم إعادة هندسة التربة بطريقة تكسير طبقات الحجر الجيري القاسي وإضافة المكونات الضرورية التي يمكنها الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية للنبات، وستعمل إضافة الكائنات الحية الدقيقة على بناء تربة عميقة متجددة ومستدامة تحافظ على الحديقة للأجيال القادمة. وفق “أخبار 24”.
وبين الفيديو أنه ستتم معالجة المياه لتكون ذات جودة عالية ودرجة حموضة منخفضة، وستوجه كل قطرة بشكل مباشر إلى الجذور لتقليل تبخر المياه، سعياً لتحويل الحديقة إلى غابة خضراء مزدهرة.
بالإمكان زراعة غابة في الصحراء. #حديقة_الملك_سلمان
It is possible to grow a forest in the desert. #KingSalmanPark pic.twitter.com/5BAUCRJLHU
— حديقة الملك سلمان (@RiyadhKSP) November 5, 2021