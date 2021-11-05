بجوائز أكثر من 5 ملايين ريال.. بدء التسجيل للمنافسة على كأس موسم الرياض للصقور

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء استقبال طلبات التسجيل للمنافسة على بطولة كأس موسم الرياض 2021 للصقور، الذي تنطلق فعالياته في 10 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ 17 من الشهر نفسه.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل يستمر حتى الإثنين المقبل 8 نوفمبر، وتُقام البطولة التي يُنتظر أن تشهد منافسات محتدمة، في مقر نادي الصقور بملهم شمال مدينة الرياض، ويُقدر مجموع جوائزها بأكثر من 5 ملايين ريال.
وتنقسم البطولة التي رُصدت لها جوائز مالية إلى مسابقتين، الأولى: الملواح “الدعو”، بحسب فئات الصقور المشاركة، وهي: حر فرخ، قرموشة جير فرخ، تبع جير فرخ، جير بیور فرخ، جیر شاهین فرخ، شاهین فرخ، حر قرناس، جير شاهین قرناس، شاهین قرناس، جير بیور قرناس، قرموشة جير قرناس، جير تبع قرناس، وتقام البطولة على ميدان طوله 300م.
وتمنح جوائز للمراتب الخمسة الأولى في كل شوط على النحو التالي: شوط المحترفين: المركز الأول 60 ألف ريال، المركز الثاني 40 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 15 ألف ريال، المركز الخامس 7500 ريال.
كما تمنح الجوائز لأشواط الملاك على الشكل التالي: المركز الأول 40 ألف ريال، المركز الثاني 25 ألف ريال، المركز الثالث 15 ألف ريال، المركز الرابع 10 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال.
أما المسابقة الثانية فهي المزايِن، وتشمل الفئات: حر من حر فرخ، حر من حر قرناس، جیر بیور قرناس، حر قرناس، حر قرناس أسود/ أدهم، شاهين بحري قرناس، وتمنح جوائزها لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى كالتالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 30 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.