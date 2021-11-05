“فايزر” تعلن تطوير عقار جديد يقلل وفيات فيروس “كورونا” بنحو 90%

أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية، اليوم (الجمعة)، أنها طورت عقارًا لـ”كورونا” يخفض مخاطر تلقي العلاج في المستشفى أو الوفاة بسبب الفيروس بنسبة 89%.
وأوضحت الشركة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى فيروس “كورونا” تظهر أنها عالية الفعالية، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بطلب لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية للترخيص للدواء الذي تتكون جرعاته من الحبوب.
وأشارت إلى أن النتائج الدراسة التي أجرتها كانت على 775 بالغًا، مشيرة إلى أن هناك نسبة أقل من 1% من المرضى الذين تناولوا الدواء احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفى، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بين الأشخاص الذين خضعوا للدراسة. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا علاجًا في المستشفى ممن حصلوا على الدواء الوهمي 7%، كما تم تسجيل سبع حالات وفاة.