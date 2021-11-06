بالفيديو.. مُختص يروي قصة 3 أخوات كافحن السمنة.. وكيف نجحت إحداهن وفشلت الأخريان

استشهد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، على أهمية ربط عملية إنقاص الوزن بنقطة الضبط المُحددة للوزن لكل شخص، بقصة 3 أخوات كن يعانين من السمنة ونجحت واحدة منهن فقط في إنقاص وزنها.
وقال الأحمدي، إن لكل شخص نقطة ضبط محددة مرتبطة بالوزن يشعر عندها الجسم بالراحة، مبيناً أن تحديد تلك النقطة التي يجب أن يتوقف وزن الشخص عندها يكون له عدة أسباب تتعلق بالعوامل الوراثية والجنس وأمور أخرى.
ولفت خلال لقاء على قناة “السعودية”، إلى أنه يمكن فهم هذا الأمر من خلال قصة ثلاث فتيات كن لديهن جينات قوية وميول للسمنة المُفرطة، موضحاً أن واحدة منهن نجحت في التغلب على ذلك من خلال تحديد نقطة الضبط لديها واستطاعت أن تنقص وزنها بشكل مثالي خلال عامين. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الشقيقتين الأخريين لم تنجحا بسبب اختيارهما حمية خاطئة على مدار سنوات طويلة، بحيث كانتا تتمكنان من إنقاص وزنهما لكنهما تعودان مرة أخرى لنقطة البداية.
أ. د. محمد الأحمدي: قصة 3 خوات كافحن لنقص الوزن لديهم جينات متشابه لكن طرق خفض وزن مختلفة كيف تعاملوا معها. ⬇️@DoctorAlahmadi#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/6HA16vX80Y
— قناة السعودية (@saudiatv) November 5, 2021