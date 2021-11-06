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أخبار محلية > أخصائي علاج طبيعي يوضح أبرز مشاكل “عضلة الرومبويد” وطريقة علاجها
06/11/2021   6:51 ص

أخصائي علاج طبيعي يوضح أبرز مشاكل “عضلة الرومبويد” وطريقة علاجها

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أوضح أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز الرشيد، أبرز مشاكل “عضلة الرومبويد” وكيفية تجنب الألم الناتج عنها وعلاجها.

وقال الرشيد خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الألم والتشنج في عضلة الرومبويد يحدث نتيجة الجلوس لفترات طويلة على الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، مبيناً أن التشنج والشعور بالألم يحدثان في الغالب للأشخاص الذين لا يمارسون رياضة الإطالات.

وأضاف أن الشعور بالألم الناتج عن العضلة يحدث بسبب العقد العضلية والتشنجات المزمنة فيها، مشيراً إلى أن الألم قد يصل إلى الضلوع والتنفس أيضاً كونها ضاغطة على الضلع. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن علاج التشنجات والألم الناتج عن عضلة الرومبويد ليس فقط عن طريق الإبر الجافة، وإنما عن طريق التقنيات اليدوية أيضاً.

أخصائي علاج طبيعي يوضح أبرز مشاكل “عضلة الرومبويد” وطريقة علاجها

أخبار محلية
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