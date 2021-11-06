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أخبار محلية > “صحة الرياض” توجه 5 نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية
06/11/2021   6:51 ص

“صحة الرياض” توجه 5 نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

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وجهت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، عدة نصائح لعموم المواطنين والمقيمين لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية.

ونصحت صحة الرياض الجميع بضرورة الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة، والحرص على نظافة الأواني المستعملة، لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها.

كما نصحت بعدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق؛ لأنه يكون عُرضة للغبار والذباب، وعدم تناول السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين، وأن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة، أو المغلية قبل الاستعمال. وفق “أخبار 24”.

“صحة الرياض” توجه 5 نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

أخبار محلية
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