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أخبار محلية > طبيب سعودي يبتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو.. وهذه قصته
06/11/2021   6:51 ص

طبيب سعودي يبتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو.. وهذه قصته

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ابتكر طبيب سعودي، تقنية جديدة تستغل التكنولوجيا في تحسين استخدام أدوية مرضى الربو المُعتمدة دولياً؛ لتجنب الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المرضى.

وأوضح الطبيب مشاري الوشمي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك التقنية تتلاشى النسب الكبيرة لأخطاء المرضى والتي تقع من 90% من مُستخدمي أجهزة الربو والبخاخات.

ونوه إلى أن استخدام الأجهزة والبخاخات بشكل خاطئ يتسبب في عدم وصول المادة الفعالة للدواء إلى الرئتين، مبيناً أن خطوات استخدام بخاخات الصدر كثيرة ومعقدة والتقنية الجديدة تنظم تلك الأمور للمريض بشكل إلكتروني. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة سيتم طرحها في أسواق المملكة قريباً بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، داعياً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الصحة.

طبيب سعودي يبتكر تقنية جديدة لتحسين استخدام أدوية مرضى الربو.. وهذه قصته

أخبار محلية
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