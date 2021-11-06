تحدثت أخصائية العلاج النفسي نجلاء الفهد، عن أبرز الأشياء التي تميز الشخصية القلقة، والفرق بينها وبين الشخصية المُضطربة.
وأوضحت الفهد في لقاء ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفارق بين الشخصيتين شدة الحالة وحدتها، مشيرةً إلى أن الشخصية القلقلة تُعد من الشخصيات الجميلة والعظيمة، لكن هذا القلق ينعكس على جوانب الحياة الأخرى سواء العمل أو الدراسة.
ولفتت إلى أن مشكلات الشخصيات القلقة هي السيطرة والرغبة بالوصول للكمال والقفز للاستنتاجات بشكل مخيف والتعامل بحساسية عالية وتضخيم المواقف، مبينةً أن تلك السمات تبدأ مع الأشخاص من سن الـ 17 ويكون لها بعض الأعراض على الجسد مثل الشعور بألم بالمعدة والأكتاف. وفق “أخبار 24”.
نجلاء الفهد .. أخصائية علاج نفسي : الفارق بين الشخصية الحريصة والمضطربة هو الحدة .. وهذه علامات كثيرة للشخصيات القلقة @PSYNajlaAlfahad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RO4nsb2OuE
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2021
نجلاء الفهد .. أخصائية علاج نفسي : مشكلات الشخصيات القلقة هو السيطرة والرغبة في الوصول للكمال ويقفزون للاستنتاجات بشكل مخيف@PSYNajlaAlfahad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/65KSbCEh68
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2021
نجلاء الفهد .. أخصائية علاج نفسي : سمات الشخصية القلقة تبدأ مع الأشخاص من سن الـ 17 أو الـ 18 مع الاختبارات وربما تظهر بأعراض جسدية @PSYNajlaAlfahad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uVWqoEti9h
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2021