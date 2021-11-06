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أخبار محلية > القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر بلاغاً عن وجود “ظبي فلودير” طليق بالرياض
06/11/2021   6:51 ص

القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر بلاغاً عن وجود “ظبي فلودير” طليق بالرياض

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باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغاً عن وجود “ظبي فلودير” طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، وذلك بعد ورود بلاغ للمركز الوطني للعمليات الأمنية.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت البلاغ بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مشدداً على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

ودعا الجميع حال مشاهدتها إلى الإبلاغ عنها على الرقم (911)، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر بلاغاً عن وجود “ظبي فلودير” طليق بالرياض

أخبار محلية
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