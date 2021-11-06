أخصائي علاج طبيعي يوضح مفهوم “الطب الاستيوباثي” ومتى يخضع له المريض

أوضح أخصائي العلاج الطبيعي، عبدالعزيز الرشيد، المقصود بـ”الطب الاستيوباثي”، والفرق بينه وبين العلاج الطبيعي، ومتى يخضع المريض لجلساته.
وقال الرشيد خلال مقابلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الطب الاستيوباثي، قائم على التشخيص والعلاج والوقاية كونه يعالج جميع المشاكل الصحية التي يعاني منها الجسم، مبيناً أنه لا يعالج المشكلة بعينها فقط، وإنما يبحث عن مصدرها الحقيقي ويقوم بعلاجه.
وأضاف أن الفرق بين العلاج الاستيوباثي والعلاج الطبيعي يتمثل في أن الاستيوباثي لا يستخدم الأجهزة الكهربائية في العلاج وإنما يعتمد على اليدين، كما أنه يعالج بعض الأمراض الباطنية والصداع عن طريق الأعضاء الداخلية، بينما العلاج الطبيعي يستخدم الأجهزة الكهربائية كالموجات الصوتية والموجات التصادمية، والليزر، واليدين أيضاً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الشخص يخضع لجلسات العلاج الاستيوباثي عند الشعور بآلام في العظام، والأوتار، والعمود الفقري والانزلاقات الغضروفية، والإصابات الرياضية، وكذلك الصداع، حيث إنه يعالج جميع المشاكل العضلية الهيكلية، مبيناً أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى، وقبل بدء العلاج يتم تشخيص الحالة.
أخصائي العلاج الطبيعي “عبدالعزيز الرشيد” يشرح مفهوم “الطب الأستيوباثي” والفرق بينه وبين العلاج الطبيعي@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VK4WtdrMdC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2021
متى تحتاج للخضوع لجلسات “الطب الأستيوباثي”؟.. أخصائي العلاج الطبيعي “عبدالعزيز الرشيد” يوضح@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OnF1rBN8C8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2021