بالفيديو.. متحدث “نادي الإبل”: لأول مرة تخصيص شوط للنساء بمهرجان الإبل

كشف المتحدث الرسمي لنادي الإبل محمد الحربي، عن إتاحة النادي المشاركة النسائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لأول مرة.
وقال الحربي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن النادي سيخصص شوطاً للنساء ضمن منافسات المهرجان في تلك النسخة، إلى جانب إطلاق جائزة جديدة تحت شعار “راعي الشداد” والتي تعتمد على جمع النقاط لزيادة التنافس.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، قد أعلن مؤخرًا استحداث مسابقتين جديدتين لفئة القعدان بسن مفاريد وسن حق إلى جذع في المهرجان، وذلك بواقع خمسة مراكز لكل فئة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المتحدث الرسمي لـ #نادي_الإبل محمد الحربي: لأول مرة مشاركة نسائية في مهرجان الإبل هذا العام#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Y7mynBYeaP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021