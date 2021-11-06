حذر استشاري أمراض الروماتيزم الدكتور ضياء حسين، من إصابة الأطفال بمتلازمة “الرقبة النصية”، بسبب جلوسهم على الألعاب الإلكترونية والأجهزة المحمولة لفترات طويلة.
وقال الدكتور ضياء خلال مداخلة ببرنامج “النهار” على قناة “الإخبارية”، إن إنحناء الرأس للأسفل بمقدار 15 درجة يعادل وزن 13 كلجم موضوعة فوق الرأس، وإذا انحنت الرأس بمقدار 45 درجة فإنه يُعادل وزن 22 كلجم، مبيناً أن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على الرقبة عند الكبار والصغار.
وأضاف أن أضرار الإنحناء لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية تتمثل في الشد العضلي، والصداع، وأحياناً التنميل والخدل في الأطراف العلوية، إلى جانب متلازمة “الرقبة النصية” التي تحدث نتيجة تآكل فقرات الرقبة خاصة عند الأطفال. وفق “أخبار 24”.
ونصح الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية، واستخدام الجوال بالطريقة الصحيحة، بحيث يكون مستقيماً أمام العين، والتحرك كل 20 دقيقة، داعياً الآباء بالحرص على مراقبة الأطفال أثناء استخدام الجوال وتوجيههم، وممارسة التمارين الرياضية.
فيديو | استشاري أمراض الروماتيزم لـ #نشرة_النهار:
الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمتلازمة “الرقبة النصية” لكثرة الانحناءات لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية#الإخبارية pic.twitter.com/IgBlhNFR1h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021