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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة
06/11/2021   11:20 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة

أخبار محلية
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