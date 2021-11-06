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أخبار محلية > بينهم موظفون بـ”الخارجية” و”الداخلية”..”نزاهة”: إيقاف 172مواطناً ومقيماً والتحقيق مع 512
06/11/2021   11:22 ص

بينهم موظفون بـ”الخارجية” و”الداخلية”..”نزاهة”: إيقاف 172مواطناً ومقيماً والتحقيق مع 512

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (السبت)، إيقاف 172 مواطناً ومقيماً، والتحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وقالت الهيئة إن من بين الموقوفين؛ موظفين من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، لافتة إلى أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

واشارت إلى أنها باشرت خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 6061 جولة رقابية، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال التواصل معها عبر:

الهاتف المجاني: 980، أو البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa، أو الفاكس: 0114420057.

وفق “أخبار 24”.

"نزاهة": إيقاف 172مواطناً ومقيماً والتحقيق مع 512

بينهم موظفون بـ”الخارجية” و”الداخلية”..”نزاهة”: إيقاف 172مواطناً ومقيماً والتحقيق مع 512

أخبار محلية
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