“تويتر” يضيف خاصية للبحث عن تغريدات قديمة داخل حسابات المستخدمين

كشف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إضافة خاصية جديدة تمكن المستخدمين من البحث عن تغريدات في حساب مستخدم محدد.
وأوضح مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، “مات نافارا”، أن الشركة أتاحت هذه الخاصية لعدد قليل من المستخدمين في الشهر الماضي، لكنها أصبحت متوفرة في الوقت الحالي لفئة أوسع من مستخدمي التطبيق عبر الجوالات الداعمة لنظام التشغيل “آي أو إس”.
وأشار إلى أن طريقة البحث الجديدة قد تساعد في العثور على بعض المقالات التي لا يتذكر المستخدم تفاصيلها لكن استخدام كلمات مفتاحية محددة قد يسهل الوصول إليها.
من ناحية أخرى، أعلنت “تويتر” أنها تختبر خاصية تمكن من الاستماع إلى خدمات “سبيس” بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول على منصة التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.