اليوم.. مبادرة عالمية للمشي 7 كلم للتوعية بحماية القطط البرية من الانقراض

تنطلق عصر اليوم (السبت)، مبادرة عالمية للمشي لمسافة 7 كيلومترات، للتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض ومنها ضمنها النمر العربي.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع فئات المجتمع من الكبار والصغار للمشاركة في مبادرة “كات ووك”، مبينة أن المشاركة مفتوحة للمشي أينما كان الشخص، ووقت ما يشاء.
وحددت أمانات المناطق المختلفة مواقع بعدد من المدن للمشاركة الجماعية في المبادرة، كما دعت اللجنة الأولمبية السعودية الشباب للانضمام للمبادرة.
وخصصت المبادرة مساحة للأطفال للمشاركة، وذلك بالمشي لمسافة 700 متر وممارسة بعض الأنشطة الرياضية الأخرى المحببة إليهم. وفق “أخبار 24”.
ويمكن التسجيل للمشاركة في المبادرة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة.