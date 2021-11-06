السهر لوقت متأخر وتناول اللحوم.. عادات يومية سيئة تعجل بظهور الشيخوخة

تؤدي بعض العادات اليومية السيئة إلى التعجيل بظهور آثار الشيخوخة المبكرة لدى ممارسيها، لما لها من تأثيرات ضارة في صحة الإنسان.
ويمارس بعض الأشخاص هذه العادات في حياتهم اليومية بشكل دائم، ولها تأثيرات على المدى القريب أيضا، من حيث تقليص الطاقة إلى الحد الأدنى، من دون أن ينتبهوا إلى تأثيراتها بعيدة المدى في الصحة العامة.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز العادات السيئة التي تؤدي إلى التعجيل بظهور آثار الشيخوخة المبكرة.
وفق “أخبار 24”.
تناول اللحوم بشكل زائد
تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر التهاب الأمعاء، كما أن اللحوم الحمراء لها أيضًا آثار سلبية أخرى مثل رفع مستويات البروتين C التفاعلي وحمض الأراكيدونيك، وهما وسيطان يعززان الشيخوخة.
السهر لوقت متأخر
السهر لوقت متأخر يؤدي إلى سرعة ظهور علامات الشيخوخة ومشاكل التقدم بالعمر، لذا يجب التأكد من الحصول على 8 ساعات من النوم يوميا من أجل التمتع بملامح شبابية طوال الوقت، حيث إنه خلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.
التدخين
يتسبب التدخين في الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، كما أن التدخين يدمر الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على شباب ونضارة البشرة، كما أن التأثير السلبي للتدخين على الكولاجين يؤدي إلى ترهل الجلد وتجاعيد البشرة.
عدم ممارسة الرياضة
يعد عدم ممارسة الرياضة من أهم مسببات ظهور الشيخوخة، حيث إن الشخص الذي يعتاد على الكسل وعدم ممارسة الرياضة يجد صعوبة في بذل أي نشاط ويميل للجلوس في معظم الأوقات فيزداد وزنه ويصاب بالهزال وتتراكم هذه الأمور لتجعله مثل الرجل المسن في تصرفاته.
ولذلك يجب الحرص على ممارسة الرياضة يوميًا حتى وإن كانت لمدة قصيرة، حيث إنه يمكن أن يحسن الصحة ويخفض الكولسترول الضار.
كثرة القلق والتوتر
يؤثر القلق والتوتر على الجسم، ويسهم في إسراع التقدم في السن، فالشخص الذي اعتاد القلق والتوتر عادة ما يشعر بالإرهاق والتعب، وهذا يعني أنه يماثل كبار السن في تصرفاتهم، ولا يتمكن من ممارسة مختلف الأنشطة والمهام التي يقوم بها الآخرون في نفس عمره.
الميل إلى العزلة
ينصح الأطباء بتجنب العزلة، حيث إنها تتسبب في التراجع الفكري. فالعلاقات الاجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنب الحديث مع الآخرين، فغالباً ما يصاب بالخمول العقلي، الذي يقلل من نشاط الدماغ، وسيؤدي إلى الإسراع في الشيخوخة.
الجلوس لساعات طويلة
الجلوس لمدة 8 ساعات على الأقل في اليوم بشكل متواصل يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 60٪، لذا يُنصح بالوقوف عدة مرات كل ساعة أو العمل وقوفاً أمام مكتب قائم.
الإفراط في تناول السكريات
يتسبب استهلاك السكر على المدى الطويل في تسريع ظهور الخطوط والتجاعيد على البشرة، وقد أظهرت دراسة أن السكر مسؤول عن تحرير بروتينات في الجسم تؤثّر سلبياً على ليونة البشرة وتُسرّع في شيخوختها.