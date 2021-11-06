شاهد.. أصغر متطوعة بالقطيف.. وهذا ما قالته خلال مشاركتها في إحدى المبادرات

شاركت طفلة بمحافظة القطيف، ضمن فريق عمل مبادرة إزالة الأنقاض وتنظيف المباني التراثية في حي “قلعة القطيف”، حيث تم وصفها بأنها أصغر متطوعة.
وقالت الطفلة زين المشعل لـ”الإخبارية” إنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في مثل هذه المبادرات، وذلك لعشقها وحبها للتراث من كافة جوانبه، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير عن التراث من هذه المشاركات.
وأكدت أنه من ضمن دوافعها للمشاركة والمساهمة في هذه المبادرة، أن تصبح القطيف محط أنظار السائحين من كل دول العالم.
فيديو | لم يمنعها صغر سنها من المشاركة في العمل التطوعي.. “زين المشعل” أصغر متطوعة في القطيف#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5wxkTCISTE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.