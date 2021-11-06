نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الأرصاد توضح موعد الدخول الفعلي للشتاء.. والإثنين يشهد أولى علاماته
06/11/2021   7:28 م

الأرصاد توضح موعد الدخول الفعلي للشتاء.. والإثنين يشهد أولى علاماته

+ = -
807

استعرض المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (السبت)، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وموعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء بالمملكة.

وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء سيكون مع أول يوم من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، ستشهد مناطق تبوك وحائل والأجزاء الشمالية من القصيم وأجزاء من الحدود الشمالية، انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، وهو ما يعد مؤشرًا لبداية الشتاء.

وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى لـ5 درجات مئوية خلال يومي الإثنين والثلاثاء في بعض المناطق، كما من المتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وفق “أخبار 24”.

الأرصاد توضح موعد الدخول الفعلي للشتاء.. والإثنين يشهد أولى علاماته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.