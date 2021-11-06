الأرصاد توضح موعد الدخول الفعلي للشتاء.. والإثنين يشهد أولى علاماته

استعرض المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (السبت)، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وموعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء بالمملكة.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء سيكون مع أول يوم من شهر ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أنه ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، ستشهد مناطق تبوك وحائل والأجزاء الشمالية من القصيم وأجزاء من الحدود الشمالية، انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، وهو ما يعد مؤشرًا لبداية الشتاء.
وتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى لـ5 درجات مئوية خلال يومي الإثنين والثلاثاء في بعض المناطق، كما من المتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.
فيديو | مختص في الطقس من مركز #الأرصاد لـ #نشرة_النهار:
دخول فصل الشتاء الفعلي في أول يوم من شهر ديسمبر..وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار على بعض مناطق #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/FWcwEnlAOb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.