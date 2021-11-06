بالفيديو : مهندس يقترح زراعة الأرز في الربع الخالي بمياه الخليج العربي

اقترح المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني استغلال جزء من الأراضي المتاحة في الربع الخالي لزراعة الأرز، باستخدام ماء البحر من الخليج العربي، وعرض تصوره للمشروع.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن شمال شرق الربع الخالي به أراضٍ منخفضة ذات مساحات كبيرة جداً، وأنه يعتقد حسب الدراسات الجيولوجية أنها كانت جزءاً من الخليج العربي إلا أن المياه انحسرت عنها.
وأضاف أن تلك المنطقة منخفضة وأن انخفاضها يصل إلى 26 متراً، ما يجعل المياه القادمة من الخليج العربي تنساب بسهولة إليها، موفرة تكلفة ضخ المياه المكلفة جداً، خاصة في ظل الملوحة الشديدة للمياه والتي تسبب مشاكل للمضخات والأنابيب.
واقترح السحيباني حفر قناة تتجه المياه عبرها بانسيابية إلى الربع الخالي، وأن المقترح الأولي هو إنشاء مزرعة تجريبية للأرز بالمياه المالحة، لمعرفة الوضع، وقد تكون هناك حاجة للتخفيف بمياه عذبة.
وأشار إلى أن الأرز الصيني اعتمد على مياه البحر أيضاً، وزُرع في مناطق غير خصبة، لكن بسبب ملوحة مياه الخليج العربي الشديدة فقد لا تتحملها الزراعة بوضعها الحالي.
فيديو | م. عبدالعزيز السحيباني لـ #برنامج_120: اقتراح زراعة الأرز في الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج مشابه لتجربة #الصين#الإخبارية pic.twitter.com/79j6IblPLt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.