“تحدي أبشر”: المشاركة متاحة للمواطنين والمقيمين.. وهذه مراحل الاستعداد

كشف المشرف على “تحدي أبشر” للإبداع والابتكار، المقدم سعود العتيبي، اليوم (السبت)، عن الأهداف المرجوَة من إطلاق النسخة الثانية من التحدي.
وأوضح خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن النسخة الثانية من التحدي تركز على إيجاد حلول ذكية ومبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتحدي، مؤكدًا أن المشاركة متاحة لكافة الفئات والأعمار.
وأبان أن المرحلة الأولى من الاستعدادات قد بدأت بالفعل، وشملت استقبال طلبات المشاركة والفرز الإلكتروني وتستمر حتى نهاية ديسمبر، فيما تشمل المرحلة الثانية العمل مع المشاركين على تنفيذ الأفكار المطروحة من قبل المشاركين.
فيديو | المشرف على تحدي أبشر لـ #نشرة_النهار:
النسخة الثانية من تحدي أبشر يركز على حلول ذكية ومبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.. والتسجيل متاح لجميع المواطنين والمقيمين#الإخبارية pic.twitter.com/8Q4E1eYGc5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.