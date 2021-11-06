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أخبار محلية > لإيجاد مسالخ وتسويق المنتجات.. “البيئة” تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين المناطق
06/11/2021   7:37 م

لإيجاد مسالخ وتسويق المنتجات.. “البيئة” تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين المناطق

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قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة، لدعم القطاع في المناطق المستهدفة بما يتواءم مع معايير الأمن الحيوي، والمساهمة في تنميتها زراعياً. 

 وبينت أن منطقة الحدود الشمالية سوف تنضم للمنطقة التشغيلية (ج) وتشمل القصيم والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف، تسهيلاً على مستثمري الحدود الشمالية لإيجاد مسالخ قريبة، وتسويق منتجاتهم، وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.

 يُذكر أن تنظيم نقل الدجاج الحي يسمح بنقل الدواجن ومنتجاتها ضمن 3 مناطق هي (أ) الرياض والمنطقة الشرقية، و(ب) مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، و(ج) القصيم والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف. وفق “أخبار 24”.

لإيجاد مسالخ وتسويق المنتجات.. “البيئة” تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين المناطق

أخبار محلية
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