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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح
06/11/2021   7:38 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.

وقال خادم الحرمين في برقيته:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما عبّر ولي العهد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة لأمير الكويت، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

أخبار محلية
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