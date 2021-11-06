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أخبار محلية > فيديو متداول.. منظمو وزوار موسم الرياض يتحدون لإسعاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
06/11/2021   11:51 م

فيديو متداول.. منظمو وزوار موسم الرياض يتحدون لإسعاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

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أظهر منظمون وزوار في موسم الرياض، اهتمامًا استثنائيًا بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من بين الحضور في إحدى الفعاليات.

وأوضح مقطع فيديو متداول، تجمهر عدد كبير من المنظمين والزوار في موسم الرياض حول الطفل الجالس على كرسي متحرك، في محاولة لإظهار حبهم له وإسعاده، وذلك من خلال ترديدهم لاسمه بشكل جماعي.

وأبان الفيديو اهتمامًا واضحًا من جانب المنظمين والعاملين في موسم الرياض بالطفل، حيث حرصوا على مداعبته ورسم البهجة على وجهه خلال تواجده بفعاليات موسم الرياض.

وفق “أخبار 24”.

فيديو متداول.. منظمو وزوار موسم الرياض يتحدون لإسعاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار محلية
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