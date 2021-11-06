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أخبار محلية > “الطيران المدني” : منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي
06/11/2021   11:51 م

“الطيران المدني” : منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي

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منحت الهيئة العامة للطيران المدني عقد رخصة مزود خدمة مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لشركة “ساتس” العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لدعم الشحن الجوي وتحرير خدماته لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية تنفيذاً لاستراتيجية الطيران المدني التي تستهدف تمكين الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع.

وأشارت إلى أنها منحت الرخصة بموجب عقد المشغل الثاني الذي جرى توقيعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث مثّل جانب الهيئة مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري سلطان السلطان، ومن جانب شركة “ساتس” المدير العام لي فون كين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني. وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” : منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبد العزيز الدولي

أخبار محلية
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