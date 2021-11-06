مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض مستجدات اللقاح.. و”الرياضة” توضح تحديثات البروتوكولات

يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاح وفيروس كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي يوم غد (الأحد).
كما سيتناول المؤشرات الوبائية وأبرز الإحصائيات الصحية، مع الإجابة عن الاستفسارات الشائعة مؤخراً.
ويكشف مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي خلال المؤتمر عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بالدخول للمنشآت الرياضية. وفق “أخبار 24”.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/bMxzoajYTl
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 6, 2021