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أخبار محلية > مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض مستجدات اللقاح.. و”الرياضة” توضح تحديثات البروتوكولات
06/11/2021   11:51 م

مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض مستجدات اللقاح.. و”الرياضة” توضح تحديثات البروتوكولات

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يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاح وفيروس كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي يوم غد (الأحد). 

كما سيتناول المؤشرات الوبائية وأبرز الإحصائيات الصحية، مع الإجابة عن الاستفسارات الشائعة مؤخراً.

ويكشف مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي خلال المؤتمر عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بالدخول للمنشآت الرياضية.  وفق “أخبار 24”.

مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض مستجدات اللقاح.. و”الرياضة” توضح تحديثات البروتوكولات

أخبار محلية
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