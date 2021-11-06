“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

أعلنت وزارة التعليم اليوم (السبت) جدول الحصص اليومية للأسبوع الحادي عشر لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 أو منصة مدرستي.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرا.
وأضافت أن جدول الحصص لطلاب المتوسطة والثانوية يبدأ من الساعة 7 صباحاً ويعاد طوال اليوم.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/OxotBqk6UD
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/QlqnTI0U46
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wYy0xriWKd
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/gsmBEzoenY
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/j2z2f8PlUQ
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/NxAKFy77TI
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/F3XrZLIYoJ
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/GcqKZ03NEc
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/vdJxxJyz2q
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/dcKFItkcc6
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/PmW50XUKQ8
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.