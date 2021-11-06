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أخبار محلية > “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر
06/11/2021   11:52 م

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

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أعلنت وزارة التعليم اليوم (السبت) جدول الحصص اليومية للأسبوع الحادي عشر لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 أو منصة مدرستي.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرا.

وأضافت أن جدول الحصص لطلاب المتوسطة والثانوية يبدأ من الساعة 7 صباحاً ويعاد طوال اليوم.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

أخبار محلية
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