عادت حركة الطيران المعتادة اليوم السبت، إلى مطار أبها الدولي، حيث ظهر المسافرون وهم ينهون إجراءات سفرهم، وذلك بعد إعلان قوات التحالف عن تدمير الدفاعات الجوية لـ “مسيرة” مفخخة أطلقت نحو المطار.
وأوضح مراسل قناة الإخبارية أنه لا توجد أي أضرار أو إصابات نتيجة ذلك التصدي، مضيفاً أن المطار كثيراً ما تعرض لمثل هذه الهجمات بطائرات مسيرة من الميليشيا الحوثية، استهدافاً للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
واستعرض المراسل حركة السفر بالمطار، مضيفاً أن الفترة الحالية تشهد الكثير من الرحلات، حيث يعد المطار من أكبر المطارات استقبالاً للرحلات القادمة والمغادرة، باعتبار منطقة عسير منطقة سياحية، وأنه يتم حالياً جدولة الرحلات المتأخرة.
وأشار إلى أن حركة الملاحة الجوية توقفت بعد التصدي للمسيرة، لضمان سلامة المدنيين الموجودين بالمطار، وبعد عودتها غادرت بعض الرحلات المجدولة، مؤكداً أن جميع من بالمطار يشجبون ما قامت به ميليشيا الحوثي.
وفق “أخبار 24”.